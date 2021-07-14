منة شلبي عن «يونس» في مسلسل «ليه لأ»: كان متحمسا و«فيه كيميا بينا»

أعربت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها بمشاركتها مع الطفل سليم مصطفى، الذي قدم شخصية «يونس» في الجزء الثاني من مسلسل «لية لأ»، موضحة أن الطفل قدم دورا صعب أن يقدمه أناس متقدمون في العمر، كما أن التناغم بينهما بدأ مع تصوير حلقات المسلسل، وخاصة أنه كان على قدر المسؤولية وقريب إلى قلوب الجميع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر».

وأضافت «شلبي»، أن الطفل سليم كان مطيعًا ومركزًا خلال تقديمه للدور بالرغم من بلوغه 7 أعوام فقط وروحه الخفيفة جعلت حبها له سهلًا وهو ما وصل إلى الجمهور، «فكرة المسلسل هي رأس النجاح، ده اللي خلانا من لحم ودم ندي روحنا وجزء مننا للمشروع ده»، ووجهت الشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على إشادتها بالمسلسل، معلقة: «فخورة أن المسؤولة عن المجلس سيدة بهذا الاحترام والتحضر والقوة».

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي وصفتها بأنها قمة في الرقي والأدب والعطاء، فالجميع تعامل مع المسلسل بجدية، «كلنا كنا حاسين أنه أهم عمل في حياتنا، و علاقتي بالطفل سليم ولدت في المسلسل لأنه كان لا بد أن يكون بينا روح وكيمياء، سليم كان قد المسؤولية وكان قريب من قلبنا كلنا، أنا والطفل سليم كنا مصدقين ما نفعله في المسلسل وخرجت المشاهد صادقة للمشاهدين».

ووجهت الفنانة منة شلبي، رسالة شكر وتقديرلوالد الطفل ووالدته «لأنهم تركوا الطفل سليم لنا، والطفل سليم كان مطيعا جدا أثناء التصوير، الطفل سليم كان مركز ويشعر بالحماس، وروحه خفيفة في المسلسل، وتعلم ضرورة أن يكون صادقا فيما يقوله أثناء تصوير مشاهد المسلسل».