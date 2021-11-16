بايدن: العلاقات مع الصين تحتاج إلى ضمانات لمنع تحولها إلى صراع

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فجر اليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع الصين تحتاج إلى ضمانات لمنع تحولها إلى صراع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«بينج»: نحتاج إلى علاقة صحية بين واشنطن وبكين

وأوضح بايدن، خلال القمة الافتراضية مع نظيره الصيني «شي جين بينج»، ان العلاقات تحتاج إلى حواجز أمان، مضيفا إن التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصوداً أم لا.

من جانبه، قال «بينج»، إن ينبغي على البلدين تحسين التواصل والتعاون في ما بينهما، مشيرا إلى الحاجة لعلاقة صحية بين واشنطن وبكين وعلى البلدين احترام بعضهما البعض، مؤكدا ضرورة تحسين التواصل بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلن بينج، استعداده لبناء علاقات إيجابية ومستقرة مع واشنطن، معربا عن تطلعه لنقاش شامل ومتعدد الأوجه مع الولايات المتحدة، وأضاف الرئيس الصيني، أنه يتعين على البلدين احترام بعضهما البعض والتعايش في السلام والسعي إلى تعاون الفوز المشترك وإدارة الشؤون الداخلية بشكل جيد مع تحمل المسؤوليات الدولية.

انطلاق القمة الافتراضية بين بايدن وبينج

وانطلقت في وقت سابق من اليوم، قمة افتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، «شي جين بينج».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «تشاو لي جيان»، قال أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي إن العلاقات بين البلدين عند مفترق طرق حاسم في الوقت الراهن، ما يجعل هذا الاجتماع الافتراضي حدثا مهما بالنسبة للعلاقات «الصينية الأمريكية»، وللعلاقات الدولية.

وأكد جيان، أن الأمل المشترك للبلدين وللمجتمع الدولي، هو أن يسفر الاجتماع عن نتائج مفيدة لكلا البلدين والعالم، معربا عن أمله في أن تعمل واشنطن مع بكين، لتعزيز الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات بشكل فعال.