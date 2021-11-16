بايدن يوقع قانون البنية التحتية.. وصراع بين فريقي الرئيس الأمريكي وهاريس

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالحديقة الجنوبية لـ «البيت الأبيض»،حضره نواب ديمقراطيون وجمهوريون.

From the moment I entered the White House, I promised that I would be a president for all Americans and make sure our democracy delivers for all of you. Signing the Bipartisan Infrastructure Deal is a monumental step forward toward building back better as a nation. pic.twitter.com/fe0K5g5v3k — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2021

وقال بايدن، عقب التوقيع: «نشعر بالفخر لقدرتنا على العمل معا عندما نريد»، مضيفا إن «استثمارنا في البنية التحية بفضل هذا القانون الجديد سيكون أفضل من الصين».

وشدد بايدن، على أن القانون سيحسن من قدرة بلاده على مواجهة الكوارث الطبيعية، وسيحسن من حالة الجسور والنقل العام والمطارات والموانئ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية

وأكد الرئيس الأمريكي، أن القانون الجديد سيعيد بناء البنية التحتية الأمريكية ويجعلها أكثر قوة وصلابة، مشيرا إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بلاده خلال فترة حكمه ومنها «إعصار أيدا» الأخير، والذي كلف الولايات المتحدة خسائر تقدر بـ59 مليار دولار.

بايدن: مشروع قانون البنية التحتية يمثل استثمارا مرة واحدة في الجيل

وأوضح بايدن قال، أن مشروع قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونجرس مساء الجمعة الماضية، يمثل استثمارا مرة واحدة في الجيل، وسيخلق ملايين الوظائف، مشيرا إلى أن الأمريكيين سيرون آثار هذا القانون على الأرجح في غضون شهرين إلى 3 أشهر

بايدن: اتفاق البنية التحتية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعد خطوة هائلة إلى الأمام

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن منذ اللحظة التي دخل فيها «البيت الأبيض»، وعدت بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، مضيفا إن توقيع اتفاق البنية التحتية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعد خطوة هائلة إلى الأمام نحو إعادة البناء بشكل أفضل كأمة.

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن هناك صراعا مريرا بين فريق بايدن الرئاسي وفريق نائبة الرئيس كامالا هاريس في «البيت الأبيض»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ورفع مساعدو الجناح الغربي الرئيسيون أيديهم إلى حد كبير عن هاريس وموظفيها وقرروا أنه ببساطة ليس هناك وقت للتعامل معها في الوقت الحالي، خاصة في لحظة يواجه فيها بايدن مخاوف تشريعية وسياسية متزايدة بسرعة.

وكشفت «سي إن إن»، في تقرير، إن الرئيس الأمريكي وفريقه محبطون من أداء هاريس ووصل الحد إلى اتهامها بعدم الولاء وتفضيل نيتها الترشح لـ الرئاسة على دعم بايدن.

بدورها، قرر القضاء الأمريكي إطلاق سراح ستيفن بانون، المستشار السابق لـ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ومثل بانون، أمس الاثنين، أمام قاضي الصلح، روبن ميريويذر، بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى، الجمعة الماضية، تهمتين متعلقتين بازدراء الكونجرس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأطلق القاض ميريويذر، سراح بانون، بناء على تعهد شخصي شريطة أن يسجل نفسه عبر الهاتف كل أسبوع، على أن تبدأ جلسات النظر في جوهر القضية، بعد غد الخميس.

من جانبه، قال بانون للصحفيين بعد إطلاق سراحه، إن هذا سيكون تصرفا جهنميا من قبل الـ لمدعي العام ميريك جارليند، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وجو بايدن، مضيفا إنه يعتزم الانتقال إلى الهجوم، وأنه شعر بـ التعب من اللعب في الدفاع.

وفي سياق آخر، دعت واشنطن، موسكو لممارسة الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين مينسك والاتحاد الأوروبي.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أمس الاثنين، إلى أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على تحضير عقوبات جديدة على بيلاروسيا.