بايدن يوقع قانون البنية التحتية.. وصراع بين فريقي الرئيس الأمريكي وهاريس

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالحديقة الجنوبية لـ «البيت الأبيض»،حضره نواب ديمقراطيون وجمهوريون.

From the moment I entered the White House, I promised that I would be a president for all Americans and make sure our democracy delivers for all of you. Signing the Bipartisan Infrastructure Deal is a monumental step forward toward building back better as a nation. pic.twitter.com/fe0K5g5v3k