تأجيل التصويت لإقرار خطة بايدن الاستثمارية الضخمة

قرر مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، تأجيل التصويت لإقرار خطة رئيس البلاد جو بايدن الاستثمارية الضخمة، وذلك بسبب الخلاف المستمر بين اليساريين والمعتدلين في الحزب الديمقراطي الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، إن التصويت الذي كان مقررا مساء أمس الخميس لإقرار خطة بايدن الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية في البلاد تم إرجاؤه بسبب استمرار الخلاف بين الجناحين اليساري والمعتدل في الحزب الديموقراطي على الخطة.

وأضاف هوير في بيان، «أحيط النواب علما بأنه لن يجري أي تصويت هذه الليلة»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

وأشار هوير إلى أن الجلسة أرجئت إلى صباح اليوم الجمعة لإفساح المجال أمام المفاوضات الجارية للتوفيق بين جناحي الحزب الديموقراطي حول الخطة، التي تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار، ومشروع الإصلاحات الاجتماعية الضخم الذي أعده بايدن، الأمر الذي يشكل نكسة مؤقتة للرئيس الأمريكي.

«البيت الأبيض»: نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين ساكي، إنه تم إحراز الكثير من التقدم هذا الأسبوع، مضيفة: «نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، لكننا لم نتوصل إليه بعد، ولذا فإننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المهمة».

ويتضمن مشروعا القانونين اللذين يحاول بايدن إقناع كونجرس بلاده بإقرارهما استثمارات ضخمة في البنية التحتية «1.2 ترليون دولار»، والإنفاق الاجتماعي «3.5 ترليون دولار».

مقتل قيادي بـ«القاعدة» أبو أحمد في غارة على إدلب

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الأمريكي أن الضربة الجوية التي نفذها في 20 سبتمبر الماضي، بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي، سالم أبو أحمد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في 20 سبتمبر الماضي، أن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربة جوية استهدفت فيها مسؤولا في «القاعدة» بالقرب من مدينة إدلب شمال غربس سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الرائد جون ريجسبي، في حديث لموقع «ميليتري تايمز» Military Times، إن أبو أحمد كان مسؤولا عن تخطيط وتمويل لهجمات «القاعدة» العابرة للمناطق والمصادقة على تنفيذها.

وأشار ريجسبي إلى أنه لا توجد حاليا أي معطيات تفيد بسقوط ضحايا من بين السكان المدنيين جراء الضربة، موضحا أن الضربة تمثل استمرارا لعمليات واشنطن للقضاء على الشبكات الإرهابية الدولية واستهداف زعماء الإرهابيين الذين يسعون مهاجمة الأراضي الأمريكية ومصالحها وحلفائها في الخارج.

وفي سياق آخر، دانت واشنطن والأمم المتحدة، اغتيال زعيم اللاجئين الروهينجا محب الله في بنجلادش، ودعتا سلطات البلاد للتحقيق في الجريمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إنه حزين وقلق على اغتيال محب الله، واصفا إياه بأنه مدافع شجاع عن حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا حول العالم.

ودعا بلينكن، إلى تحقيق كامل وشفاف في مقتله، بهدف محاسبة مدبري هذه الجريمة الشنيعة، فيما وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي خلال مؤتمر صحفي، إن المنظمة تدعو سلطات بنجلادش إلى إجراء التحقيق لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقتل محب الله برصاص مجهولين في مخيم للاجئين في منطقة كوكس بازار بجنوب شرقي بنجلادش، أمس الاول الأربعاء.

حكومة «طالبان» تستضيف ممثلين سياسيين ودبلوماسيين

وفي أفغانستان، أعلنت حكومة «طالبان»، استضافة ممثلين سياسيين ودبلوماسيين في العاصمة «كابول»، وقال موقع الحركة الرسمي في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن نائب رئيس الوزراء الملا عبدالغني برادر، ووزير الخارجية أمير خان متقي رحبا بالضيوف، وألقيا كلمات مختصرة للحضور.