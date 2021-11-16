مهام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم في ذكرى تأسيسها

تمر اليوم ذكري تأسيس واحدة من أهم المؤسسات التي تهتم بتوفير التعليم لجميع أنحاء العالم، و هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتتمثل رسالتها في إرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة، إذ تساهم برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، وتتبع اليونسكو 195 دولة. ويقع مقرها الرئيسي في باريس، وفي هذه السطور نوضح اختصاصات ومهام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

مهام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

1ـ تعلن قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي، وهي مواقع تاريخية أو طبيعية وحمايتها وإبقاءها سليمة هو أمر يطالب به المجتمع الدولي وليس من مهام المنظمة حماية هذه الأماكن.

2ـ تحاول المنظمة النهوض بحرية التعبير وحرية الإعلام باعتبار أنهما من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية عن طريق اليوم العالمي لحرية الإعلام في الثالث من مايو من كل سنة، و يقام هذا الحدث للاحتفال والتركيز على أهمية حرية الإعلام كمبدأ أساسي لأي مجتمع سليم حر ديمقراطي.

3ـ تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

4ـ مكافحة الاستيراد والتصدير والاتجار غير المشروع بالملكية الثقافية، وتدمير التراث الثقافي.

5ـ إنشاء تحالف عالمي من الشركاء لدعم اتخاذ إجراءات قوية على نطاق المنظومة من أجل تنفيذها.

6ـ دعم «اليونسكو» ترويج صكوك حقوق الإنسان والصكوك ذات الصلة برصد تنفيذها؛ وبناء القدرات وآليات الإبلاغ وتقويتها.

7ـ مساعدة الدول الأعضاء في استعراض ووضع أطر عملها القانونية الوطنية.

8ـ تعبئة شراكات كبيرة للتوعية بالقضايا الرئيسية المتعلقة بالإعمال الفعلي للحقوق، بما في ذلك من خلال التثقيف بحقوق الإنسان، ومن خلال البحث والتحليل فيما يتعلق بالسياسات.