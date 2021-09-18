«يونسكو» تحذر من «عواقب كارثية» بعد قرار طالبان بحظر تعليم الفتيات

إثر ساعات من إعلان وزارة التعليم فى أفغانستان، فتح المدارس لجميع المعلمين والطلاب الذكور في المرحلة الثانوية، دون ذكر أي معلمات أو تلميذات؛ حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» من عواقب كارثية على نصف سكان البلاد إذا استمر حظر تعليم الفتيات.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، إلى إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية في أفغانستان للفتيات أيضا، محذرة من عواقب كارثية على نصف سكان البلاد وفقا لقناة «العربية».

«اليونسكو» تحذر من طالبان من حظر تعليم النساء

وقالت المنظمة الدولية، في بيان السبت، «إذا استمر هذا الحظر للفتيات، سيشكل انتهاكا جسيما للحق الأساسي في التعليم للفتيات والنساء»، داعية المسؤولين عن هذا الإعلان، في إشارة لحكومة حركة طالبان إلى توضيح الوضع وإعادة فتح المدارس لكل التلاميذ الأفغان ذكورا وإناثا.

وشددت مديرة اليونسكو، أودري أزولاي، على أن مستقبل أفغانستان يعتمد على تعليم الفتيات والفتيان، على حد سواء، مضيفة أن ذلك لا يقل أهمية عن السماح لجميع المدرّسات بالعودة إلى التدريس، وبالتالي توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

«اليونسكو»: مستقبل أفغانستان يعتمد على تعليم الفتيات والفتيان

واعتبرت اليونسكو، أن تأخر عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية يهدد بتهميشهن على صعيد العلم، ولاحقا في الحياة، منوهة إلى أن هذا يزيد من خطر تركهن التعليم بشكل كامل، ويعرضهن لآليات التأقلم السلبية مثل الزواج المبكر.

وأكدت قائلة، إن التزامنا تجاه الأطفال الأفغان واضح، ومسؤوليتنا الجماعية هي ضمان الاحترام الكامل للحق الأساسي في التعليم لكل منهن.

يشار إلى أن وزارة التعليم الأفغانية، أعلنت، أمس الجمعة، أن جميع المدرّسين والتلاميذ الذكور في المرحلة الثانوية سيعودون إلى المدارس اليوم، بدون ذكر أي مدرسات أو تلميذات، وذلك بعد عشرة أيام من إعادة فتح الجامعات الخاصة في البلاد، مما يعيد شبح عودة حكم طالبان لما قبل 20 عاما، الذي منعت خلاله النساء من التعليم والعمل.