تعرف على موعد قدوم نوة المكنسة في الإسكندرية.. أمطار غزيرة

أعلنت غرفة التعامل مع الأمطار في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن موعد قدوم نوة المكنسة بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد ورود التنبيهات والإشارات وخرائط الطقس حول الحالة الجوية لمدينة الإسكندرية، تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال النوة الممطرة .

موعد قدوم نوة المكنسة في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، إنه وفقا للتحديث المسائي وتحليل خرائط الطقس تبين أن بداية تساقط الأمطار على المدينة الساحلية من اليوم الساعة 5 مساءاً، حيث لم تشهد المدينة هطول أمطار في الصباح لتعلن بداية النوة من الخامسة مساء، حيث تبين تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على الإسكندرية بداية من مساءاً اليوم تكون متوسطة الشدة وتزداد حدة الأمطار غدا يصاحبها البرق والرعد أحيانا خاصة علي المناطق الساحلية من المحافظة .

توقعات الأمطار في الإسكندرية

وتشير تحديثات النماذج الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى توقعات بسقوط أمطار بدءاً من ليل اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة جداً، غزيرة أحياناً، متوسطة خفيفة طبقاً لنتائج إستقراء الخرائط المرفقة.

وأكد «نافع»، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة، واشار إلى أن بيان هيئة الأرصاد الجوية توقع قابل للتعديل في حال حدوث أي تغيرات في التوزيعات الضغطية، نظراً للتغيرات الحادة والسريعة جداً التي يتسم بها فصل الخريف وبدايات فصل الشتاء.