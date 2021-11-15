طقس الإسكندرية مشمس واستعدادات في الأجهزة التنفيذية لاستقبال النوات

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الاثنين، سطوعا للشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة وهبوب رياح باردة ليلا على المدينة، تزامنا مع وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير معتدل وممطر يبدأ خلال الأسبوع الجاري على عدد من المحافظات.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين في الإسكندرية تراجعا ملحوظا، حيث وصلت إلى 26 درجة مئوية، وبدأت في الإنخفاض عما كانت عليه مع ثبات معدلات الرطوبة إلى64% ما تسبب في طقس مائل للبرودة ليلاً، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 14كم/ ساعة، ما أدى إلى هدوء الرياح نهاراً مع الزيادة من سرعتها في المساء، وسط توقعات بهطول أمطار بنسبة 10% على المحافظة.

الإسكندرية تستعد لنوه المكنسة

ووفقا لجدول نوات الأمطار فإن مدينة الإسكندرية تستعد لطقس غير مستقر بدءا من غدا أو بعد غد الأربعاء حيث من المفترض أن تحل نوة المكنسة على المدينة الساحلية وتستمر لمدة 4 أيام، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية في المحافظة بالاستعداد الكامل لمجابهة الأمطار الغزيرة المتوقع تساقطها على المدينة الساحلية.

صرف الإسكندرية تتأهب لنوة المكنسة

فيما تأهبت شركة الصرف الصحي في المحافظة والأحياء، حيث تم نشر عدد من السيارات الخاصة بكسح المياه في الشوارع، وذلك للتدخل السريع حال حدوث أي تغيرات مناخية، حيث لم تهطل الأمطار على المحافظة في شهر أكتوبر الماضي أو في بداية نوفمبر الجاري، على عكس السنوات الماضية التي شهدت أمطارا غزيرة في هذا التوقيت.