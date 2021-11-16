اليوم العالمي للتسامح.. دعوة لنبذ التعصب والكراهية (فيديو)

يحتفل العالم في 16 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتسامح، وهو اليوم الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء للاحتفال به من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي ونبذ كل أشكال التعصب والكراهية والتمييز.

دعوة لنبذ التعصب والكراهية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اليوم العالمي للتسامح.. دعوة لنبذ التعصب والكراهية».

مبادرة المؤتمر العام لليونسكو في 16 من نوفمبر 1995

وجاءت الدعوة بحسب التقرير، في أعقاب الجمعية العامة في عام 1993، بأن يكون 1995 عام الأمم المتحدة للتسامح، ومبادرة المؤتمر العام لليونيسكو في 16 من نوفمبر 1995، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية المبادئ المتعلقة بالتسامح وخطة عمل متابعة عام الأمم المتحدة للتسامح.

جائزة مادانجيت سنغ تعزز قيمة التسامح واللاعنف في الأنشطة المختلفة

وأنشأت منظمة اليونيسكو جائزة مادانجيت سنغ، لتعزيز قيمة التسامح واللاعنف في الأنشطة المختلفة العلمية والفنية والثقافية والتواصلية، وتكافئ الجائزة الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات التي تتميز بتنفيذ مبادرات جديرة بالتقدير على وجه عام على مدار عدة سنوات، وترمي إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح واللاعنف، حيث أُنشئت الجائزة في عام 1995م بمناسبة الاحتفال بسنة الأمم المتحدة للتسامح وبذكرى مرور 125 عاما على ميلاد المهاتما غاندي.