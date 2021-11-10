بسمة وهبة تستنكر التعصب الرياضي: «لعنة الله على الشهرة»

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، ما يحدث في الساحة الرياضية في الوقت الراهن بين جمهور النادي الأهلي وجمهور الزمالك في الفترة الأخيرة من شكل التعصب الرياضي، إذ وصفت الأمر بـ«الحال المايل»، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» الذي يُعرض على شاشة «المحور».

مهمة رحلة تصفيات كأس العالم

وأضافت «وهبة»، ليس من المعقول أن يكون المنتخب المصري الوطني أمام مباراة مهمة في رحلة تصفيات كأس العالم، ونجد أن بعض التافهين والتائهين في ساحة الإعلام الرياضي «بيتخانقوا وفيه شد وجذب على مباراة القمة التي انتهت منذ أيام وانتهت بفوز النادي الأهلي بخمس أهداف مقابل ثلاثة أهداف للزمالك».

نشر التعصب والفتنة بحثاً عن الشهرة

واستكملت «وهبة» قائلة: إن نشر التعصب والفتنة بحثًا عن الشهرة أصبح شيئا مقززا، وأصبح نوعًا من التوحش والرعب، فمصر تعيش نقلة محترمة في عالم كرة القدم المصرية على المستوى التنظيمي، بسبب المجهود الكبير الذي بذلته رابطة الأندية وعودة جزء من الجمهور التي لم تكن متوقعة، لكن هناك من يدفعوننا إلى الفتنة والمشكلات، مستطردة: «شوية ناس على السوشيال ميديا وشوية لاعبين سابقين ومحللين بيدوروا على الشهرة، بيشوشروا على إنجازات الرياضة بالجدل عشان شوية لايكات وشير».

أطراف من مصلحتهم إشعال الأجواء

وشددت الإعلامية بسمة وهبة، على ضرورة الابتعاد عن المتعصبين الذين يريدون إشعال الأجواء لأنهم يدركون جيدًا أن التطرف هو طريقهم الوحيد للشهرة:«عاوزين يقولوا أي حاجة فيها تطرف عشان يحققوا شهرة، «لعنة الله على الشهرة واللي الناس بتعمله عشان توصلها، ولعنة الله على الشير واللايك، بعض مشجعي الأهلي والزمالك مستعد للكذب حتى أخر نقطة دم من أجل جذب أكبر عدد من الجماهير، ممكن نلاقي واحد عامل نفسه حامي حمى الأهلي طالع بينشر أخبار إن الحكام اتفقوا على مجاملة الزمالك أو إن بن شرقي رايح الأهلي أو إن عقوبة شيكابالا مقصود بها تدمير الزمالك، فيطلع واحد تاني حامي حمى الزمالك ويقول إن فيه مجاملة للأهلي».