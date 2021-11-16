نقيب العلاج الطبيعي: نحارب الدخلاء على المهن الطبية.. فيديو

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إن النقابة شكلت مجموعات في جميع محافظات الجمهورية من خلال النقابات الفرعية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والجهات السيادية لضبط الشارع الطبي، مضيفًا: «في الآونة الأخيرة وجدنا أدعياء ودخلاء على المهن الطبية بصفة عامة، وبصفة خاصة على مجالات العلاج الطبيعي».

هناك مشكلة تكمن في العقوبة ضد الدخلاء على المهنة الطبية

وتابع النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن المباحث العامة ومباحث التموين وإدارات العلاج الحر في المحافظات، وضعت خطة وطنية قومية لدرء هذه المخالفات، موضحًا أن هناك مشكلة تكمن في العقوبة ضد الدخلاء على المهنة الطبية، إذ تقدر بغرامة 500 جنيه وسنتين سجن بحد أقصى.

النقيب يطالب بتغليظ العقوبة على دخلاء المهنة

وطالب النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، بتغليظ العقوبة على هؤلاء الدخلاء، إذ شهد المشروع المقدم لمجلس النواب تغليظ العقوبة حيث وصلت إلى السجن لمدة 10 سنوات، معربا عن تمنيه بأن يخرج القانون إلى النور في القريب العاجل.

الكايروبراكتيس تخصص لا يزاوله إلا الحاصلون على البكالوريوس في كليات العلاج الطبيعي

وأكد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، على أن «الكايروبراكتيس» تخصص من تخصصات مجالات العلاج الطبيعي، وهو شديد الأهمية، ولا يزاوله إلا الحاصلون على البكالوريوس في كليات العلاج الطبيعي بواقع 6 سنوات دراسة بحد أدنى، مطالبا المواطنين بعدم التردد على عيادات العلاج الطبيعي إلا عند الاطمئنان إلى الرخصة المعلقة داخل العيادة، والسؤال عن الطبيب من خلال رقم (01002009043)، والذي خصصته النقابة لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بأطباء العلاج الطبيعي، كما أن النقابة أعدت خريطة بالمراكز المعتمدة في أنحاء الجمهورية كافة.