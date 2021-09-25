7 قرارات من نقابة العلاج الطبيعي بشأن أزمة العمل بمجال التغذية

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، متابعتها للجدل الدائر بخصوص مشكلة عمل أطباء العلاج الطبيعي في مجال التغذية، مؤكدة قيامها بدراسه جميع الأوجه القانونية و الإدارية للمشكلة، إذ اتخذ مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، مجموعة من القرارات، وهي:

قرارات مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي

1- البدء في إجراءات إنشاء جمعية مصرية لدراسة السمنة، يشترك بها أعضاء النقابة و المتخصصين في مجال التغذية.

2- تنظيم مؤتمر للتغذية ومشاكل السمنة تحت رعاية النقابة العامة للعلاج الطبيعي والمحاضرين من مهنة العلاج الطبيعي، ويجرى دعوة جميع التخصصصات الطبية على أن تكون الفعاليات بمقر النقابة بالتجمع الخامس.

3- مخاطبة اللجنه الدائمه للتراخيص الطبية لاعتماد أجهزة الموجات الصوتية ذات التردد المنخفض جهاز العلاج بالتبريد.

4- مخاطبة لجنه قطاع العلاج الطبيعي لإنشاء دبلومات وماجستير مهني للتغذية.

5- تكليف المستشار القانوني لإعداد مذكرة قانونية للبدء في إجراءات رفع قضية أمام القضاء الإداراي للطعن في بعض القرارات الصادرة ضد إقصاء مهنة العلاج الطبيعي.

مخاطبة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

6- مخاطبه هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمعهد القومي للتغذية للوقوف على الأسباب القانونيه لإقصاء خريجين العلاج الطبيعي للدبلومه المهني للتغذية، بالرغم من وجود أكثر من 450 خريجًا للدبلومة من مهنه العلاج الطبيعي.

وناشدت نقابة العلاج الطبيعي، الأعضاء من لديه أي مستندات خاصه بدور العلاج الطبيعي في مجال التغذية إرسالها على إيميل النقابه العامة للعلاج الطبيعي- مصر أو رقم «واتس اب» 01098887070.

وكانت تجددت الأزمة المتكررة بين نقابة الأطباء وعدد من النقابات الأخرى التي تعمل في المهن الطيبة حول لقب طبيب، إذ خاضت النقابة عددًا من المعارك مع مجموعة من النقابات الطبية مثل العلاج الطبيعي والعلوم الصحية وغيرها من النقابات حول من أحق بلفظ طبيب أو أخصائي، وأصدرت النقابة بيانا تؤكد فيه احترامها لأعضاء الفريق الصحي، وتطالب بعدم اعتداء أي مهنة منهم على اختصاصات الأخرى.