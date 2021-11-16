حفتر: أترشح لرئاسة ليبيا دفاعا عن الثوابت وليس طلبا للسلطة

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إنّه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة، كما تعهّد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء حال فوزه بمنصب الرئاسة.

حفتر يتعهد بالدفاع عن ثوابت ليبيا

وأضاف حفتر، خلال كلمة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة الليبية: «لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء، أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها».

وتابع حفتر: «إذا قدر لي أن أتولى الرئاسة فلديّ أفكار لا تنضب لرفعة ليبيا، بلادنا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيدٍ أمينة ستغير مستقبل البلاد، ويجب أن نبدأ معا رحلة المصالحة والسلام والبناء والاستقرار».