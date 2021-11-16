سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره بمستهل تعاملات الثلاثاء

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري، مستويات مستقرة بمستهل تعاملاته الصباحية داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، حيث وصل المتوسط السعري للعملة السعودية في السوق المحلي للعملات إلى 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، مساء أمس الاثنين.

وترصد «الوطن» التغيرات بأسعار الريال السعودي في السوق المصري، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بمتابعة المعلن من البنوك الرئيسية الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وخلال فترة التعاملات الصباحية، يتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي عند 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

ويعرض سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم نظيره المصري، 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الريال مقابل الجنيه اليوم بفروع بنك فيصل الإسلامي، إلى 4.17 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، لا يزال سعر العملة السعودية يتداول أمام العملة المحلية، عند مستويات 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

بلغ أعلى سعر شراء للريال السعودي أمام الجنيه محلياً، داخل فروع أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ البنك الأهلي وبنك مصر، عند 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

ويحافظ المصرف المتحد على تداول الريال عند أقل سعر شراء في مصر أمام الجنيه، 4.04 جنيه.