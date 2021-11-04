سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه.. مستقر بنهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، 4 نوفمبر2021، تعاملاته أمام الجنيه المصري، مستقرا داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب آخر ما أعلنه البنك المركزي المصري عن أسعار العملات اليوم على موقعه الرسمي، ليعكس سعر صرف العملة السعودية متوسط 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف الريال مقابل الجنيه، وفقا لآليات العرض والطلب، وذلك منذ العمل بسياسة تحرير سعر الصرف في مصر في أواخر عام 2016.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصرفي؛ أكبر البنوك الحكومية، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، على مستويات مستقرة، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعند 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، يُتداول سعر الريال مقابل الجنيه بفروع بنك قناة السويس، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

حافظ سعر الريال السعودي على مستويات مستقرة أمام الجنيه بالشركة المصرية للصرافة مساء اليوم، ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء ريال سعودي في مصر

واستحوذ أكبر مصرفيين حكوميين من حيث الأصول، «البنك الأهلي المصري وبنك مصر»، على أعلى سعر لـ العملة السعودية مقابل الجنيه، حيث يتداول عند 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء ريال سعودي في مصر

ويُعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند أقل سعر شراء بالسوق المحلية، داخل شبكة فروع «المصرف المتحد» عند سعر 4.03 جنيه.

وتهتم «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني برصد ومتابعة التغير في أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري، ومن بينها سعر الريال السعودي، العملة العربية الأهم في المنطقة.