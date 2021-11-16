برومو فيلم «King Richard» لـ ويل سميث يتخطى حاجز 14 مليون

حقق برومو فيلم King Richard للفنان العالمي ويل سميث ما يقرب من 14 مليون مشاهدة منذ طرحه بشهر يوليو الماضي على موقع يوتيوب، حيث جرى تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

برومو فيلم King Richard

King Richard

الفيلم يعتمد على قصة حقيقة، وينتظره فئة كبيرة من الجمهور، ويُسلط العمل الضوء على قصة صعود نجمتي رياضة التنس فينوس وسيرينا ويليامز.

وفي حواره الأول مع بطل العمل ويل سميث، شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وظهرت أبي راشد بصحبة الفنان العالمي ويل سميث، وعلقت قائلة، «هذا الأسبوع حان الوقت للاحتفال بإصدار الفيلم المرتقب كينج ريتشارد King Richard وسألتقي مع ويل سميث المذهل مرة أخرى لمناقشة جميع رؤى الفيلم وفي الوقت نفسه».

ووجهت حديثها للجمهور بشأن إطلاق مسابقة جديدة خاصة بالفيلم للفنان ويل سميث قائلة، «هناك عرض أول في دبي غدًا في 16 نوفمبر!، وإذ كنت تريد الفوز بتذاكر لمشاهدة الفيلم؟، يجب عليك الإجابة على تلك الاسئلة، وستقوم باختيار اثنين ليحضروا العرض الخاص برفقة الاعلامية ريا أب راشد».

مقابلة ويل سميث مع الإعلامية ريا أبي راشد

وسيتم عرض المقابلة مع الإعلامية ريا أبي راشد خلال برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005، وستقوم رايا بمناقشة بطل العمل ويل سميث عن جوانب العمل وكواليس تصويره خلال الشهور الماضية، واختيار توقيت عرضه قبل بداية العام الجديد .