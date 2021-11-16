رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة

كتب:

الوطن
12:45 م | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

تُعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، وذلك إثر انفجار سيارة كانت تقل منفذ الحادث أمام مستشفى بالمدينة. 

هذا، وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على التضامن مع حكومة وشعب المملكة المتحدة في مواجهة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، كما تعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت حيال ضرورة مكافحة تلك الظواهر البغيضة والعمل على استئصال جذورها وتجفيف منابعها. 

اقرأ المزيد:

مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة في أفغانستان

مصر تعرب عن تعازيها للنيجر في ضحايا الحادث الإرهابي بجنوب غرب البلاد

البرلمان العربي يدين الحادث الإرهابي في فيينا ويدعو إلى مكافحة الإرهاب 

مواكب حزن في تشييع جثامين شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد

السعودية تدين الحادث الإرهابي ببئر العبد في سيناء

"التعليم" تنعى شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد