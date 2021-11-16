مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة

تُعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، وذلك إثر انفجار سيارة كانت تقل منفذ الحادث أمام مستشفى بالمدينة.

هذا، وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على التضامن مع حكومة وشعب المملكة المتحدة في مواجهة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، كما تعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت حيال ضرورة مكافحة تلك الظواهر البغيضة والعمل على استئصال جذورها وتجفيف منابعها.