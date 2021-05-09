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مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة في أفغانستان

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الوطن
12:06 ص | الأحد 09 مايو 2021
جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

أعربت مصر، أمس السبت، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة بغرب كابول عاصمة أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وتُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.

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