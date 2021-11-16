«نجلاء» تطلب الخلع بعد 3 أشهر زواج: مصروفي 1000 جنيه وبيحاسبني على الأكل

لم تجد «نجلاء» سبيلًا تلجأ إليه، إلا معارك القانون ومحاكم الأسرة، لتتقدم بدعوى خلع بعد 3 أشهر فقط من زواجها، لينتهي بها الأمر وتجد نفسها في نهاية المطاف بين أروقة ودفاتر المحاكم، بعدما يأست من تصرفات زوجها معها، إذ أنه لا يستأمنها على أمواله، ويعطيها 1000 جنيه شهريًا، رغم يسار حاله، حسب دعواها.

15 سنة حب

روت نجلاء تفاصيل زيجتها لقاضي محكمة الأسرة، بقولها إنها تعرفت على زوجها عن طريق زوج أختها منذ 15 سنة، ونشأت بينهما قصة حب، وبعد الانتهاء من الجامعة، تقدم لها وتمت الخطبة، وبعد عام ونصف جرت مراسم الزواج وتمت الزيجة، مؤكدة أنها كانت سعيدة في البداية بحياتها الجديدة التي طالما حلمت بها، لكن لم يدم الأمر إلا لأسابيع قليلة، حسب قولها.

وأوضحت «نجلاء»، أنها لاحظت منذ أول أسبوع عدم إنفاقه على المنزل، معتمدًا على عائلتها وأنها مازالت عروسًا ويتكفلون بها من كل شيء، لكن بعد فترة ظن أن هذا الأمر إجبار على أهلها، فتحدثت معه بشأن طلبات ومصروفات المنزل، فبدأ هو ينفق على المنزل بأقل الأساسيات، ويحرمها من كل شيء، رغم أنه يتقاضى مرتبا كبيرًا، إلا أنه يدخره.

1000 جنيه شهريا

وأضافت الزوجة، أنها طلبت منه أن تتولى هي شراء طلبات المنزل ويعطيها مصروفا شهريا، حتى توزعه بطريقتها على احتياجات المنزل، وتفاجأت بأنه حدد لها مبلغ 1000 جنيه فاعتقدت أنه مصروف أسبوعيا، وبدأت تتصرف بناءً على ذلك، قائلة: «فوجئت أنه يحاسبني على كل حاجة ويعاقبني على كل قرش وصرفته وفين وليه».

وتابعت: «كل يوم يمسكلي ورقه وقلم وبيحاسبني أكلنا بكام وجبت طلبات بكام، ويمنعني أن أجيب أي حاجه مش عجباه حتى لو الحاجه دي مش أساسية، ولما أقوله 1000 جنيه قليل في الشهر وأن ناقصنا حاجات كتير، بيتعصب وممكن توصل بيه يضربني علي إهمالي وأني مبذره، حتي لو جبت كيس ملح لازم يشوفه ويتأكد من سعره، ويعد الأكل والطلبات ويتأكد أنها منقصتش إلا لو استعملتها تاني يوم في الأكل».

الزوجة تلجأ للمحكمة

وأشارت إلى أنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بالبساتين، لتقيم دعوى خلع، بعدما عاشت 3 أشهر في عذاب معه، لاستحالة العشرة بينهما مرة أخرى.