سيدة في دعوى خلع: «جوزي بيخوني وبيسرق مجوهراتي ويديها لستات تانية»

توجهت فتاة في منتصف العشرينات من عمرها، لمكتب تسوية المنازعات بالتجمع الخامس، لتشكو زوجها؛ مطالبة خبراء التسوية بإحالة دعواها للمحكمة، دون التوصل لحل، مدعية استحالة العشرة بينهما، بسبب خيانته وسرقته لها أكثر من مرة.

وقالت الفتاة، إنها تعرفت عليه خلال دراستها في الجامعة؛ فكان شابا مهذبا وصاحب وظيفة مرموقة، وبعدها تقدم لخطبتها، ووافق والدها عليه، وبعد عام ونصف انتهت من تجهيزات شقة الزوجية، وتمت الزيجة، وبعد شهر، انقلبت حياتها رأسا على عقب.

سرقة وخيانة

وأوضحت الزوجة، أنه لم ينتظر كثيرا ليظهر الوجه الثاني له، فعرفت أنه على علاقة بكثير من النساء، ولم يستحِ من ذلك، وبدأ في إهمالها، وظهرت طباعه السيئة، فكان يكسر المنزل ويتهجم عليها بالضرب المبرح، ووصل الأمر إلى خيانته لها في منزلها وهي لا تزال عروسا، حتى أنه سرق مجوهراتها.

الزوج يهدي المجوهرات لصديقاته

وتابعت: «من فترة اتفاجئت أن فيه سلسلة دهب اختفت، فافتكرت أنها وقعت مني، ولما قولتله قالي مش مهم ممكن تكون ضاعت وهجيبلك غيرها، وبعد كده لاحظت اختفاء حاجات تانية أغلى منها، ومعظم المجوهرات دي أنا مش بلبسها عشان ما تقعش مني أو أنساها في مكان، لحد ما لقيت واحدة قريبته لابسه خاتم شبه الخاتم بتاعي ولما سألتها قالتلي إنها اشترته من زميلتها وأن الخاتم ده جالها هدية، واكتشفت أنه بيسرق حاجتي عشان يهادي بها الستات».

الزوج رفض الطلاق وهددها

وأشارت في دعواها، إلى أنها واجهته وأنكر ذلك، وضربها وهددها حتى لا تفضحه أمام عائلته، وطلبت منه إعادة كل ما سرقه منها لكنه رفض ذلك، وطلبت منه الطلاق حتى لا تقوم بتحرير محضر السرقة، لكنه رفض وطلب منها اللجوء لمحكمة الأسرة لتأخذ حقها منه.

الزوجة تلجأ لمحكمة الأسرة

ولم يعد أمام الزوجة سوى الذهاب لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع حملت رقم 3031 محكمة أسرة زنانيري لسنة 2019 بحجة أنه يسرقها ويضربها ويخونها، مدعية استحالة العشرة بينهما، وأنها تريد التخلص من هذه الزيجة، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.