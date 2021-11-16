إدراج مشروع رواد 2030 بمنصات الأمم المتحدة بعد فوزه بجائزة أعمال الخير

حصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، في مجال المشروعات الأكثر استدامة، خلال مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية الذي أطلقه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة.

إدراج المشروع على منصات الأمم المتحدة

وقالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن الدرع هو الثالث لهم هذا العام، وجرى إدراج المشروع في بداية هذا العام على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وأن المشروع فاز بجائزة امتياز كأفضل مشروع يستخدم التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

الاهتمام بالتنمية المستدامة من أولويات وزارة التخطيط

المشروع جرى إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية كأحد الجهات المهتمة بتنظيم بيئة ريادة الأعمال في مصر حسبما ذكرت «خليل»، قائلة: «إن من أولويات الوزارة الاهتمام بالتنمية المستدامة واستدامة المشروعات في العموم، موجهة الشكر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر على دعمهما الرئيسي للمشروع».

وتعد الجائزة العربية لأعمال الخير هي مسابقة على مستوى العالم العربي، وتقام لرصد أفضل الأعمال الخيرية الموجودة في العالم العربي على المستوى الفردي والمؤسسي.‏‎