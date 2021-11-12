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محمود مسلم

وزيرة التخطيط تستعرض جهود مصر في دعم جهود التحول الأخضر بجلاسكو

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الوطن
12:12 ص | الجمعة 12 نوفمبر 2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي سفير مصر بالبرازيل

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي سفير مصر بالبرازيل

التقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير وائل أبو المجد، سفير جمهورية مصر العربية في البرازيل، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر عن القارة الأفريقية، ورئيس الوفد التفاوضي المصري بمؤتمر الأطراف الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛ وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المؤتمر المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، الذي تستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، على أهمية قضية تغير المناخ بالنسبة للاقتصاد المصري، وتناولت جهود الوزارة في العمل على دعم جهود التحول الأخضر والاستدامة في مصر، من خلال تحديث استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، لزيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة إلى 30% خلال العام المالي 2021-2022، من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية، ومنظومة المتابعة الاليكترونية لتنفيذ تلك المشروعات، والجانب التنموي من مبادرة حياة كريمة.

دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار في المجالات الخضراء

كما استعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار في المجالات الخضراء مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وغيرها، مؤكدةً على أهمية تقدم المؤسسات المصرية للحصول على الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر كجهات تنفيذ معتمدة للصندوق.

تطور العملية التفاوضية الخاصة بموضوعات تغير المناخ

من جانبه استعرض السفير وائل أبو المجد، تطور العملية التفاوضية الخاصة بموضوعات تغير المناخ، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أو من خلال اتفاق باريس والمفاضات الخاصة بتفعيل هذا الاتفاق وبنوده المختلفة.

كما استعرض مواقف عدد من الدول الفاعلة، وكذا المبادرات التي يتم إعلانها على هامش مؤتمر الأطراف، مؤكدًا أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف المقبل في شرم الشيخ، وتقديم عدد من المبادرات بالتعاون مع شركاء التنمية سواء من الدول المتقدمة أو مؤسسات التمويل، لدعم جهود الدول النامية وبصفة خاصة في أفريقيا، مشيرًا إلى الإجراءات والمراحل لتقديم وإقرار المشروعات من خلال صندوق المناخ الأخضر، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز استفادة مصر من موارد الصندوق.

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