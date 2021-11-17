أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 17-11-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار العملات بشكل مستمر، خاصة المغتربين في الخارج أو من لديهم عمل في دولة أخرى، وأبرزها سعر الدولار، اليورو، الريال السعودي، الجنيه الإسترليني، وغيرها من العملات الأجنبية والعربية المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 17 نوفمبر الحالي في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية سجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.78 جنيه للشراء، و17.94 للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.75 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 20.95 جنيه للشراء، و21.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.95 للشراء، و21.14 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.99 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وأيضا سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.