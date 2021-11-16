«العليا للانتخابات الليبية» تقبل حفتر مرشحا للانتخابات الرئاسية

قدم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي السابق، اليوم، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، وقال في كلمة له "في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي يختلط فيها الشك والأمل، فإن آمال الأمن والسلام والاستقرار بدأت تلوح في الأفق رغم المحاولات اليائسة للحفاظ على الوضع الراهن الكئيب".

وأضاف: "تقف بلادنا اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والسلام، وطريق التوتر والعبث والصراعات، وعلى الليبيين وحدهم اختيار الطريق".

وتابع "حفتر" قائلاً: "أود أن أحيي القوى الوطنية المخلصة على ما بذلته للوصول إلى هذه المرحلة الفارقة، كما أحيي المبادرات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة ساعدت على الدفع نحو الخيارات الديمقراطية والحث على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المخرج الوحيد للخروج من الأزمة".

حفتر: أدافع عن وحدة بلادي ولا أبحث عن سلطة

كما نوه قائلا "أعلن ترشحي للرئاسة ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل قيادة شعبنا نحو العزة والتقدم والازدهار".

وأشار إلى أن "هذه اللحظة التاريخية الفارقة لا يليق أن تكون للوعود الجوفاء، ودغدغة العواطف، بل هي لحظة وطنية صادقة لخطاب العقل والوجدان، وبناء عليه أعدكم طوال رحلتي أن اصطف إلى جانبكم مدافعا عن ثوابتنا الوطنية وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وكرامتها وأمنها".

وأضاف: "إذا قدر لنا تولي الرئاسة، فلدينا أفكار لا تنضب، وهناك أعوان الوطن من رجال ونساء لتحقيق النهضة والتقدم، فهناك الكثير من خيرات ونعم في ليبيا، لو وضعت في أيد أمينة أحسنت إدارتها وتوجيهها، فإن مستقبل الوطن لن يكون محل شك".

ووجه "حفتر" رسالة للشعب الليبى جاء فيها: "أدعوكم إلى ممارسة دوركم بكل وعي ومسؤولية، وتوجيه أصواتكم في حيث يجب أن يكون لنبدأ رحلة البناء والاستقرار فدوركم لن ينتهي بصناديق الاقتراع ولكن لنبدأ الرحلة نحو ليبيا الحرة والمستقرة".

ووافقت المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي على قبول ملف المشير خليفة حفتر مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ذكرت ذلك قناة ليبيا الحدث، اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.