أستاذ بزراعة عين شمس: «جراد» مصر صغير وغني بالبروتين

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الجراد في مصر يمكن تناوله، لكن ثقافة المجتمع ترفض ذلك، وتلك الثقافة موجودة في بعض الدول العربية لاسيّما في جهة الشرق، موضحاً أن الجراد غني بنسبة كبيرة من البروتين، كما أن المفوضية الأوروبية أدرجته بالمواد المسموح بتناولها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، إن نسبة البروتين في الجراد تبلغ 62%، بينما نسبة الدهون 17%.

دهون الجراد جيدة من ناحية الكوليسترول

وأضاف «الحريري» أن هناك بعض الدراسات أكّدت أن دهون الجراد جيدة من ناحية الكوليسترول، باعتباره يتغذى على النباتات، كما أن هناك 20 ألف نوع من الجراد منها الجراد البني والأحمر والمصري والأسترالي، مؤكدًا أن نوع الجراد الذي يتم تناوله هو الجراد الصحراوي، هو الذي يتم التغذي عليه في دول شرق آسيا وبعض الدول العربية في اليمن والمملكة العربية السعودية، وهذا النوع من الجراد موجود أكثر في شرق السودان وإثيوبيا واريتريا واليمن والسعودية ويفضل في التناول لأن حجمه يصل إلى 10 سنتيمتر.

لا يوجد في مصر ثقافة أكل الجراد

وأوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس أنه لا توجد في مصر ثقافة أكل الجراد، وهذا النوع من الجراد الصحراوي يتواجد في مصر ولكن حجمه صغير، وغالبًا ما يهاجر في مواسم الأمطار إلى البحر الأحمر ومنها إلى اليمن والسعودية، وهناك أناس يأكلون الجراد الصحراوي، ولكن في مصر لا يتم أكله نظراً لصغر حجمه، وغياب ثقافة التغذي عليه، لافتاً إلى أن الجراد يهاجر في اتجاه البحر الأحمر وقت حدوث الأمطار، حيث يكون ذلك هو موسم تكاثره وهجرته.