«الزراعة» تستعد لمواجهة الجراد الصحراوي بـ55 قاعدة على حدود مصر

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لموسم الجراد الصحراوي، من خلال 55 قاعده حدودية، وذلك بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لحماية مصر من دخول الجراد المنتشر في دول شرق أفريقيا، وذلك عقب سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، بتكلفة سنوية تقدر بـ6 ملايين جنيه سنويًا.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تتخذ سنوياً إجراءات استباقية لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي ومنع دخوله الحدود المصرية، من خلال لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد، والتي تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر في سفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشيخ الشاذلي، وحماطة، والشلاتين، وأبو رماد، وحلايب، وكذلك الحدود الجنوبية في العلاقي، وشرق بحيرة ناصر، والصحراء الجنوبية الغربية بمناطق جرف حسين وأبو سمبل وتوشكى وشرق العوينات والوحات البحرية وفي الشمال الغربي سيوة والسلوم.

وأوضح أن هذه اللجان مزودة بسيارات دفع رباعي للعمل في الوديان والأماكن الوعرة بالمناطق الحدودية، وكذلك آلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوي، لافتًا إلى أن السيارات مزودة بجهاز «ELocust» لإرسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقي لتحليلها واتخاذ القرار المناسب في أعمال المكافحة.

وأشار «الشناوي» إلى أن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ قبل موسم سقوط الأمطار، أي قبل موسم التكاثر الشتوي والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوي والذى تتأثر به الحدود المصرية، حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوي من أكتوبر إلى أبريل من كل عام، ومن ثم اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوى بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوي والحالة البيئية من كساء نباتي ورطوبة تربة وسقوط الأمطار.

وأكد أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وعضوية مدير عام الإدارة العامة للجراد، ومدير إدارة الجراد، ومدير إدارة البلاغات والتوصيات، وذلك لمتابعة تقارير اللجان المتواجدة بالصحراء وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بناء على هذه التحاليل، ومتابعة الموقف ساعة بساعة، كما تعمل غرفة العمليات على توفير مواد الوقود اللازمة لسيارات المسح والمكافحة، وكذلك توفير المبيدات اللازمة لأعمال المكافحة.

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بأن الوزارة تنسق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وتتواصل باستمرار مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو» للوقوف على موقف الجراد الصحراوي بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية، والاستفادة من النشرة الشهرية التي ترسلها المنظمة للدول الأعضاء، لافتًا إلى أن الوضع هادئ في مصر في الوقت الحالي وهذا ما أكده موقع «فاو»، حيث ل ايوجد أي نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد.