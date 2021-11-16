ضبط 400 طبق سمان بعلامات تجارية وهمية في مجزر دون ترخيص بالحامول

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

مجزر دون ترخيص وسجل صناعي

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط مجزر دون ترخيص ودون سجل صناعي بقرية الزعفران التابعة لدائرة مركز الحامول، وبتفتيشه عثرت بداخله على 400 طبق سمان منتج نهائي معد للبيع للجمهور، مذبوحة دون إشراف طبي بيطري عليها، وغير مدون عليها تاريخ الذبح أو الصلاحية.

علامات تجارية وهمية

كما تبين قيام مالكه باستخدام علامات تجارية وهمية «غش تجاري»، ووضع بيانات مضللة على خلاف الحقيقة على الاستيكرات، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 430 كجم شحم مجهول المصدر، بأحد المخازن، حيث تبين عدم وجود تاريخ الإنتاج ومشكوك في صلاحيتها، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، و119 كجم عسل نحل أبيض صافي و«مكسرات»، داخل محل لبيع السلع الغذائية بدائرة مركز الحامول، وبالفحص تبين أن الكمية غير مدون عليها أي بيانات دالة على مصدرها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرا جنح مركز الحامول، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق

وجه المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعلام الشوادفي، مدير إدارة الرقابة التموينية، بمواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال.

وجرى تشكيل حملة تموينية ضمت كلا من رضا داود ومحمد فهمي وأحمد زايد، مفتشي إدارة الرقابة التموينية، للمرور على الأسواق والمخابز والبقالين التموينيين ومحال الجزارة والمجازر بدائرة مركز الحامول.