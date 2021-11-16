وزيرة التضامن عن متضرري سيول أسوان: «فيه شقق متاحة بس هما مش راضيين»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أهالي محافظة أسوان من متضرري السيول أصبحوا في مكان آمن، ولديهم كافة الأمتعة والأغذية والتأمين، من خلال المحافظة والمجتمع المدني والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والهلال الأحمر، موضحة أن الجهود تسير على قدم وساق، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية يبذل جهدًا كبيرًا، وهناك عمارات وشقق متاحة لتسكين المواطنين، متابعة: «لكن الناس مش عايزة تنقل من أماكنها».

الأهالي تعودوا على شكل سكني معين

وأضافت «القباج»، أن الأهالي تعودوا على شكل سكني معين، «مش عايزين يسكنوا في شقة في عمارة، عايزين يفضلوا ساكنين في بيت جنب الشغل بتاعهم، المشكلة إن بعض هذه البيوت في أماكن غير آمنة، وهذه المشكلة يجب حلها بشكل جذري لأنها تواجهنا باستمرار»، موجهة الشكر لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية على الجهود الكبيرة، إزاء متضرري السيول بأسوان، مشددة على أنه سيطر على الموقف.

الوزارة لديها خطة استباقية حال حدوث أزمات أو كوارث

وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك خطة استباقية داخل الوزارة، في حال حدوث أي أزمات أو كوارث، والتحرك بشكل منظم، كما أن صرف التعويضات يحب أن يكون بشكل موثق، بعد دراسة مستوفية للأمر، مضيفة: «هناك 46 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مركز للأزمات داخل الوزارة، جاهز للتحرك في أي وقت حال حدوث الحادثة أو الكوارث»، كما أن فرق الإغاثة بمحافظة أسوان، قدمت إعانات عاجلة للمواطنين المتضررين جراء الطقس.

تقديم الإسعافات الأولية

وأشارت الوزيرة إلى أنها وجهت بتقديم المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب ومواد غذائية للأهالي، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة مثل الأورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية وصناع الحياة وبنك الطعام وغيرها من الجمعيات.