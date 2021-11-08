وزيرة التضامن توجه بدعم الأسر البديلة الكافلة للأيتام وتطوير المنظومة

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهاتها لكل دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة، التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، والتى تقوم على تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة.

شروط كفالة الطفل فى أسرة بديلة

وأوضحت «التضامن»، على موقعها الرسمى، أن هناك العديد من الشروط لكفالة الطفل فى أسرة بديلة يتمثل فيما يلى:

- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

-أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

-أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة .

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.

إصدار بطاقات «ميزة» للأسر البديلة الكافلة

ولفتت «القباج»، وفق بيان صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقات «ميزة» للأسر البديلة الكافلة، وذلك تنفيذًا لنص المادة 90 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتى أناطت بالوزارة إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أنه لا يجوز للابن المكفول، ميراث الأسرة البديلة الكافلة له، حتى وإن تم إرضاعه من الأم البديلة، مشيرة إلى أن الغرض من الإرضاع هو رفع الحرمات.