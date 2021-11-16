«البلوك تشين» والواقع المعزز بالسيمنار العلمي الأول لصحافة بني سويف

عقدت كلية الإعلام جامعة بني سويف السيمنار العلمي الأول لقسم الصحافة، اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة منى هاشم، رئيس قسم الصحافة، وناقشت الدكتورة فاطمة فايز، المدرس بقسم الصحافة، ومدير مركز الإنتاج والتدريب الإعلامي السابق، أبرز الاتجاهات البحثية الحديثة في مجال الإعلام الرقمي.

توظيف الواقع المعزز في مجال الصحافة

وتناولت «فايز» مفهومي الواقع المعزز و«البلوك تشين» وتأثيرها على العمل الإعلامي في العالم بوجه عام، وفي مصر بشكل خاص، كما ركزت على كيفية توظيف الواقع المعزز في مجال الصحافة وأهم الأدوات التي يحتاجها المحرر الصحفي، مع عرض نماذج من الصحف العالمية والعربية، التي وظفت مفهوم الواقع المعزز، ومدى اختلافه عن الواقع الافتراضي والمختلط.

وأشارت إلى الفوائد والمزايا التي يمكن أن تعود على الإعلام المصري في حالة استخدام تكنولوجيا «البلوك تشين»، نظراً لقدرتها العالية على حماية البيانات وتخزينها عبر مستوى عال من التشفير، ومن هذه الفوائد المساعدة على إنتاج محتوى إعلامي بعيد عن التضليل والتزييف ويختلف عن إعلام الترافيك، وحماية حقوق المعلنين.

عقد السيمنار شهرياً من أجل توعية الباحثين حول أطر الإعلام

وأضحت المدرس بقسم الصحافة أن عقد السيمنار سيكون بصورة شهرية، من أجل توعية الباحثين حول أطر الإعلام، واتجاهات المؤسسات الصحفية المختلفة، ومدى التطور الذي شهده الإعلام الإلكتروني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وترسيخ المفاهيم الإعلامية الحديثة المتعلقة بالإعلام الرقمي.

يأتي هذا السيمنار في إطار مجموعة من السيمنارات العلمية التى وجه مجلس الكلية بالبدء في تنفيذها خلال العام الجامعي الحالي، لنقل الخبرات العلمية من الأساتذة للهيئة المعاونة والباحثين.