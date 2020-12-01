الواقع المعزز وتطبيقاته في التعليم.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

ناقش قسم المكتبات بكلية الآداب في جامعة كفر الشيخ، رسالة ماجيستير، للباحثة شيماء مصطفى كرم درويش، بعنوان "تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتها في تعليم المكتبات"، وضمت لجنة التحكيم من كل من الدكتور نصار رمضان عمر، أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، الدكتور عماد عبدالستار طه زيدان ، أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ .

واستعرضت الباحثة التي حصلت على درجة الماجيستير، رسالتها موضحة أن الواقع المعزز، هو التقنية التي تسمح بتحويل مصدر المعلومات الورقي من مصدر جامد (جماد) إلى مصدر تفاعلي مفعم بالحيوية مدعم بمقاطع فيديو وصوت وصور ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى إمكانية ربطه بمعلومات إضافية متعلقة بالموضوع نفسه أو ربطه بموقع أو مصدر إلكتروني أو بوسائل التواصل الاجتماعي مما يساعد على جذب أكبر عدد من المستفيدين وتحقيق الفهم الأعمق للمعلومات والاحتفاظ بها وترسيخها في الذاكرة لأطول فترة ممكنه.

وتمثل تلك الدراسة باكورة الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات التي استخدمت تقنية الواقع المعزز في تعليم المكتبات، وتضمنت أهداف الدراسة التعرف على الواقع المعزز وتطبيقاته في تعليم المكتبات، والكشف عن أثر تقنية الواقع المعزز في استيعاب الطلبة للمقررات الدراسية، ودراسة أثر تقنية الواقع المعزز في دعم المقررات الدراسية، والكشف عن أثر تقنية الواقع المعزز في تنمية الدافعية للتعلم، قياس مدى قبول الطلبة لتقنية الواقع المعزز.

وأشادت حسناء محمود محجوب، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة المنوفية، بالرسالة مؤكدة أنها سعيدة جدا بموضوع الرسالة وشكرت الباحثة على اختيارها للمنهج التجريبي ومنذ عرض اعلان مناقشة الرسالة تواصل معها العديد من الباحثين من مختلف الجامعات يريدون الحصول على نسخة من الرسالة لاهمية موضوع الدراسة.

وأضافت أن الباحثة كان لها السبق في تناول الموضوع في مجال المكتبات والمعلومات فقد قامت باختيار الموضوع منذ سنتين، كما اشادت الدكتورة جيهان محمود السيد، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة الاسكندرية، بالباحثة التي استخدمت المنهج التجريبي وهو منهج صعب التناول من قبل الباحثين لانه يحتاج إلى وقت وجهد كبير وإجادة استخدامه في معالجة الموضوع، حيث تلائم المنهج مع موضوع الدراسة مما يكسب الدراسة جانب قوة.

وقدمت عطاء متميز جدا في الرسالة فكانت الرسالة مترابطة ببعضها البعض وبذلت جهدا كبيرا، وأضافت أن الموضوع صعب التناول من حيث اختيار الموضوع واختيار المنهج المناسب، وهو متوافق و مرتبط بالوضع الراهن الذي يتم فيه استخدام أساليب التعلم الالكترونى بما يبرز أهمية دراسة وتناول ذلك الموضوع، كما يدل استخدام الباحثة للمنهج التجريبي على رغبة في التعلم .