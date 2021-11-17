«الداخلية» ترد الجنسية المصرية لـ14 مواطنا كتب: الوطن 09:40 ص | الأربعاء 17 نوفمبر 2021 وزير الداخلية أصدرَت وزارة الداخلية، القرار رقم 1995 لسنة 2021، بردّ الجنسية المصرية لـ14 شخصًا. ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم، وجاء نصه كالتالي: اقرأ المزيد: بالأسماء.. «الداخلية» توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ64 مواطنا الجريدة الرسمية تنشر قرار منح الجنسية المصرية لـ5 سوريين ويمني رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لـ4 أشخاص بالأسماء.. منح الجنسية الأجنبية لـ84 مواطنًا مع الاحتفاظ بـ«المصرية» «الوزراء» يسقط الجنسية المصرية عن شخص لحصوله على «أجنبية» دون إذن مسبق بالأسماء.. «الداخلية» ترد الجنسية المصرية لـ12 مواطن الداخلية الجنسية المصرية الجنسية الوقائع المصرية مصر