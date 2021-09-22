بالأسماء.. منح الجنسية الأجنبية لـ84 مواطنًا مع الاحتفاظ بـ«المصرية»

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1561 والقرار رقم 1612 لسنة 2021، بالسماح بمنح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أصدرت الوزارة، القرار رقم 1562 لسنة 2021 برد الجنسية المصرية لـ13 شخصًا آخرين.

وأصدرت القرار رقم 1563 والقرار رقم 1611 لسنة 2021 بالسماح لـ 42 مواطنا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات كالآتي: