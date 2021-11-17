الوزراء يناقش منع دخول غير الملقحين لمقار الحكومة في اجتماعه الأسبوعي

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ومن بين الملفات المهمة التي تناقشها الحكومة في اجتماع اليوم، بدء منع دخول الموظفين والطلاب غير الحاصلين على لقاحات كورونا إلى الجامعات والمدارس ومقار العمل.

استعدادات منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المنشآت الحكومية

كما تناقش الحكومة استعدادات تطبيق قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا، من دخول المنشآت الحكومية، بداية من الشهر المقبل.

بروتوكول بين العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

وفي سياق آخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول المستشار تامر فرجاني، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها، كما يهدف أيضا إلى تحديد آليات لمتابعة الأعمال التنفيذية، فضلا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقا للقواعد المقررة قانونا.