رئيس الوزراء يوجه بسرعة إخلاء منطقة شمال الحرفيين وعزبة «أبو قرن»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بالقاهرة، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة إخلاء الأراضي بمنطقة شمال الحرفيين من الإشغالات القائمة، استعدادا لتنفيذ المشروعات الخدمية عليها، خاصة مشروع «المجمع الحرفي».

إعادة تسكين أهالي عزبة أبو قرن في الوحدات الجديدة

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة إخلاء عزبة «أبو قرن»، ونقل ساكنيها إلى المشروعات السكنية الجاهزة المؤثثة، قائلاً: «أريد تاريخا واضحا لإخلاء المنطقة بالكامل، وإعادة تسكين أهالينا هناك في الوحدات الجديدة»، مؤكدا ضرورة سرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.

وأكد محافظ القاهرة، أنه جرى إخلاء أكثر من 40 فدانا من إجمالي 60 فدانا، بمنطقة شمال الحرفيين، لتنفيذ مشروع المجمع الحرفي، ويجري حالياً استكمال إخلاء المنطقة، وتسليم التعويضات للمستحقين.

إخلاء 812 عقارا بعزبة أبو قرن

وأضاف المحافظ، أنه جرى أيضا إخلاء 812 عقارا بعزبة أبو قرن، من أصل 1412 عقارا مستهدف إخلاؤه، ضمن مخطط التطوير، ويجري استكمال عملية الإخلاء، لافتا إلى أن كل عقار يجري إعادة تسكين من يقطنونه، يتم إخلاؤه على الفور وإزالته.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس خالد صديق الاجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ مشروع القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أنه جرى إعداد دليل العملي المرجعي لتنفيذ الأعمال الاستشارية الخاصة بمخطط التطوير والرسومات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى عقد عدة جلسات لبدء الحوار المجتمعي، لتوضيح خطة الدولة لإعادة إحياء وتوظيف القاهرة التاريخية في حضور الجهات المشاركة بالمشروع، ويجري التفاوض مع ملاك الأراضي الفضاء والأراضي الخربة، لبدء الإزالة وتنفيذ المخطط المقترح، مع حصر رغبات التعويض.

المجمع الحرفي بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر

كما عرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية خلال الاجتماع، موقف أعمال تنفيذ المجمع الحرفي بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، موضحا أن المجمع سيشكل تجمعا حرفيا لنقل الحرف غير المتوافقة عمرانيا بالقاهرة التاريخية، وجرى اختيار منطقة شمال الحرفيين لتنفيذه، كما تم إعداد تصور معماري للمنطقة الحرفية، على مساحة 60 فدانا، ويجري حاليا استكمال الإجراءات لبدء التنفيذ.