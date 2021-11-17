السجن 3 سنوات لابن قتل والدته بسبب انتشار فيديو لها بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط شخصا بالسجن المشدد 3 سنوات، لقتله والدته، بعد انتشار فيديو يتضمن علاقة منافية للآداب بينها وبين شخص بمركز أبنوب في أسيوط.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود.

فيديو مناف للآداب

تعود وقائع القضية إلى انتشار فيديو مناف للآداب بين المجني عليها وتدعى «رجاء. ع . ع»، وشخص مجهول قام بتصوريه لهما أثناء العلاقة ونشره بين الشباب بمركز أبنوب، ما أثار غضب ابنها «علاء . ن . م» المتهم، فقام بمواجهة والدته وأقرت بارتكاب هذا الفعل، معللة ذلك بأن هذا الشخص زوجها، ولم تثبت ذلك بوثيقة الزواج، ما دفع الابن للتخلص منها.

مبيد حشري في كوب ماء

وأعد المتهم خطة التخلص من والدته بمساعدة آخرين، حتى استقر على وضع سم لها في الشراب، وعقد النية على ذلك، وبدأ في تنفيذ مخططه.

وذهب المتهم إلى والدته في غرفتها، ومكث معها بعض الوقت، ودار بينهما حوار حول مقطع الفيديو المنتشر، وعقب ذلك استدرجها إلى الطابق الثاني من المنزل وجاء بكوب من الماء ووضع به ماده سامة «مبيد حشري»، وأجبر والدته على تناوله حتى تأكد من مفارقتها للحياة .