تفاصيل فيديو اعتداء أشخاص على صاحب ورشة.. «بسبب باب إضافي»

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقاطع فيديو تتضمن اعتداء أشخاص على صاحب ورشة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان أن بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً استغاثة مدعومة بمقاطع مصورة بدعوى اعتداء (أحد الأشخاص وأنجاله، مقيمين بالقليوبية) بالضرب والسب والقذف على صاحب الحساب المُشار إليه وأسرته، ما تسبب فى إصابته وإغلاق الورشة المملوكة له زاعماً تحريرها العديد من المحاضر دون جدوى.

مشادة كلامية تطورت إلى تراشق بالحجارة وتلفيات بسيارة دون إصابات

بالفحص تبين أن (صاحبة الحساب المشار إليه «ربة منزل»- مقيمة بمحافظة القليوبية) وتبين أن المشكو في حقهم (أحد الأشخاص وأولاده – مقيمين بذات الناحية) حيث فتح (زوج الشاكية) بابا إضافيا للورشة خاصته بخلاف الباب الرئيسى المقابل لمنزل المشكو في حقهم وعلى غير رغبتهم، اندلع على إثر ذلك مشادة كلامية وتشاجر وتراشق بالحجارة بين «المشكو في حقهم» وزوج الشاكية ووالدها نتج عنها حدوث تلفيات بسيارة نجل (المشكو فى حقه) وكذا تلفيات بالباب الصاج الخاص بورشة «زوج الشاكية» دون حدوث إصابات.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين بضمان محل إقامتهم وتحدد جلسة خلال شهر ديسمبر للنظر في القضية.