الكنيسة تحتفي بالذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بالذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على سدة الكرسي المرقسي في 18 نوفمبر 2012، خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث.

تفاصيل احياء الكنيسة ذكرى تجليس البابا

وفي مثل هذا اليوم، جرى تجليس الأنبا تواضروس، أسقف عام البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد اختياره في قرعة هيكلية خاضها مع اثنين آخرين، وحظى على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البابوية التي أجريت بعد وفاة البابا شنودة الثالث في مارس 2012، وصار أسقف عام البحيرة، البطريرك الـ118 في تاريخ بطاركة الكرازة المرقسية باسم «البابا تواضروس الثاني».

ومن المقرر أن يحتفل البابا تواضروس الثاني، بتلك الذكرى كعادته كل عام «بترأس قداس إلهي في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بالتزامن مع انعقاد السيمينار الثامن للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام 2021، الذي انطلقت فاعلياته يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للطقوس الكنسية.

سيمينار المجمع المقدس

واحتفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمؤسساتها كافة بتلك المناسبة، كما تبارى مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية لتقديم التهاني للبابا تواضروس الثاني بتلك المناسبة.

ويستمر سيمينار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يحمل عنوان «الناظر من أعلى» لـ4 أيام، ويحضره أعضاء المجمع المقدس من مطارنة وأساقفة الكنيسة، فضلا عن وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وتتضمن موضوعات السيمينار عددا من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل الرعوي الكنسي، وفقًا لمبادئ الإدارة الحديثة، بما يعود بالنفع على الخدمة الكنسية ككل، ولاسيما في مجالات الاستثمار الأمثل للموارد والإدارة الفعالة للمشروعات الكنسية، لذا جاء شعار السيمينار «نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية»، بينما حمل العنوان «الناظر من أعلى»، وهو ترجمة لكلمة «أسقف».