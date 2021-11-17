وفاة زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين بعد صراع مع المرض

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، بعد صراع مع المرض.

وكتب الأمير على حسابه على فيسبوك: «البقاء لله.. وفاة الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين، بعد صراع مع المرض».

مرض زهير رمضان

وكان زهير يمر بعارض صحي وهو التهاب في الرئة، وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية خلال الأيام الماضية، كما انتشرت العديد من الشائعات عن وفاته خلال الأيام الماضية، ونفتها نقابة الفنانين السوريين.

معلومات عن زهير رمضان

زهير رمضان، ممثل سوري، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983، من أشهر أدواره دور أبو جودت رجل الشرطة الفاسد في مسلسل باب الحارة بجميع أجزائه، وعين في منصب نقيب الفنانين السوريين في 10 أكتوبر 2014، وأصبح عضوا في مجلس الشعب عام 2016.