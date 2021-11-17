في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. «ما حقيقة وفاة المولود بعد 8 أشهر؟»

يوافق الاحتفال باليوم العالمي للولادات المبكرة، أو الأطفال المبتسرين، اليوم، وحسب منظمة الصحة العالمية يُعرف المواليد المبتسرون بأنهم المواليد الذين يولدون أحياءً قبل استكمالهم 9 أشهر من الحمل. وحسب تقرير صادر عن المنظمة في 2018، يقدر أن 15 مليون طفل يولدون قبل الأوان «قبل 37 أسبوعا من الحمل»، كل عام، وهذا العدد آخذ في الارتفاع.

أسباب الولادة المبكرة

الدكتور عبدالمنعم فوزي، أستاذ النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن الولادة المبكرة مرتبطة بصحة الأم وصحة الجنين، مع ملاحظة أن صحة الجنين لا تنفصل عن صحة الجنين، ومن أبرز الأسباب المؤدية للولادة المبكرة:

- إصابة الأم بالأورام الليفية في الرحم.

- الإصابة بالتهابات في المهبل.

- إصابة الأم بالسكر أو الضغط أو الأنيميا.

- في حالة وجود اتساع في عنق الرحم.

- في حالات الحمل في توائم، خاصة أن البعض يلجأ لاستخدام منشطات المبايض دون إشراف طبي.

- في حال انفجار جيب المياه المحيط بالطفل نتيجة مشكلات صحية أو تعرض الأم للخبط أو الحوادث.

- عند تكرار مرات الحمل والإنجاب بسبب ضعف عضلات الرحم.

- عندما يتخطى سن الأم 35 سنة.

خطورة الولادة المبكرة

قال إن وجود الجنين في الرحم يوم واحد أفضل من 10 أيام خارج الرحم، وعندما يولد الطفل قبل سن الـ9 أشهر فهذا يعني أن جميع الأجهزة الحيوية لم تكتمل بعد، بحيث يمكن الاعتماد عليها بعيدا عن رحم الأم، والولادة قبل الموعد المحدد توجد بعض الوظائف لم تكتمل بعد، ولذلك ترتفع نسبة الوفيات في الأطفال في الولادات المبكرة كما تكبد الدولة والمستشفيات مصروفات باهظة لتوفير الحضانات والرعاية اللازمة لهؤلاء المواليد.

حقيقة أن المولود ابن 7 أشهر يعيش وابن 8 أشهر يموت

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فوزي، أن كل حالة من المواليد هي حالة مستقلة، ومرتبطة بصحة الأم، وقد يحدث أن يعيش بالفعل ابن 7 أشهر بعد ولادته، وقد يعيش ابن 8 أشهر أيضا، وهذا يتوقف على العديد من العوامل من بينها حالة أجهزته الحيوية عند الولادة ووزنه وغير ذلك، وعندما تتوفر له الظروف الداعمة له بعد الولادة، وقد يحدث العكس، لكن أن يعيش ابن 7 ولا يعيش ابن 8 أشهر، فهذه معتقدات شعبية لا أساس علمي عليها، وإن كان البعض يحاول تأكيدها.

ونصح الأمهات بالاهتمام بالمتابعة الطبية خلال فترة الحمل، مع الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب المختص، لأن حالة الأم الصحية تؤثر على حالة الجنين، للوقاية من التعرض للولادة المبكرة.