علم فرنسا الجديد.. الكحلي بدلا من الأزرق الفاتح.. سر التغيير

لجأت الرئاسة الفرنسية لتعديل اللون الأزرق الموجود على العلم الفرنسي الموضوع عند واجهة القصر الرئاسي (الإليزيه)، ليعود إلى اللون الكحلي الذي كان مستخدما قبل عام 1976، وقد جاء اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للون الأزرق الكحلي في علم فرنسا الجديد، ليذكر بالبطولات التي تحققت في البلاد خلال الثورة الفرنسية والحربين العالمية الأولى والثانية، بحسب ما ذكرت «فرنسا 24».

علم فرنسا الجديد: عاد إلى اللون الذي كان مستخدما قبل 1976

وأكدت الرئاسة الفرنسية، أن الإليزيه عدل اللون الأزرق الموجود على العلم الفرنسي الموضوع ليصبح لون علم فرنسا الجديد عند واجهة القصر الرئاسي ليعود إلى اللون الأزرق الكحلي المستخدم قبل عام 1976، بعد أن كان يميل إلى الأزرق الفاتح.

وقد اعتمد هذا التغيير في علم فرنسا الجديد نحو لون أكثر دكونة في بادئ الأمر مع الأعلام التي تُوضع خلف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطاباته، اعتبارًا من نهاية 2018، ثم امتد إلى الأعلام الموضوعة عند واجهة قصر الإليزيه، والمباني الأخرى التابعة للرئاسة الفرنسية منذ 2020.

وقبل ذلك، كان الأزرق الموجود على العلم الفرنسي فاتحًا أكثر، ويشبه ذلك الموجود على علم الاتحاد الأوروبي، وهي درجة لونية اختارها الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان سنة 1976 للتماشي مع العلم الأوروبي.

صحفيان فرنسيان يلفتان الأنظار للتغييرات في علم فرنسا الجديد

ورغم أن التغيير في علم فرنسا الجديد جرى منذ فترة، إلا أنه لوحظ أخيرًا بعدما كُشف عنه في كتاب نشره في سبتمبر الفائت الصحافيان إليوت بلونديه وبول لاروتورو بعنوان «إليزيه كونفيدانسيال» (أسرار الإليزيه)، إذ أشار الصحافيان إلى أن مدير العمليات في الإليزيه أرنو جولنس هو الذي يقف وراء التغيير في علم فرنسا الجديد الذي كلف خمسة آلاف يورو.