نائبة تشيد بموقف إيمانويل ماكرون بعد صفعه: بطل ولديه ثبات انفعالي

عقب انتشار مقطع مصور للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، فيما يعرف إعلاميا بـ«صفع ماكرون»؛ إذ تعرض إلى صفعة قوية من أحد الشباب، في أثناء إحدى جولاته، تباينت ردود الأفعال العالمية حول ذلك، من مدافع عن الشاب ومهاجم له، باعتبار سلوكه خارج عن حدود اللياقة، الا أن الثبات الانفعالي للرئيس كان محل إعجاب الكثيرين.

جنون الكاميرا وراء صفع الشاب للرئيس الفرنسي

تقول إيمان الطوخي، عضو مجلس النواب، معلقة على الصفعة التي تعرض لها الرئيس الفرنسي، إن «تصرف الشاب غير لائق تمامًا، وليس هناك حرية تعبير تتيح له هذا»، لافتة إلى أنه كان يمكن أن يناقش مشكلته معه دون تطاول، كما أن كثير من الناس يبحثون عن الشهرة خلال أحداث تصورها الكاميرات للبحث عن الشهرة، فما يفعله «ليس سوى جنون كاميرا»، بحسب وصفها.

ثبات انفعالي

ووصفت إيمان الطوخي، تصرف الرئيس الفرنسي في هذا الموقف بـ«البطل»، ولديه ثبات انفعالي قوي، مؤكدة أن تصرفه ينم عن ذكاء حاد في التعامل، مشيرة إلى أن هذا الموقف يجب أن يدرس لقدرته على الثبات الانفعالي.

وأوضحت النائبة، أن الرئيس كان يمكن أن يغادر المكان دون أن يحيي باقي الجماهير، لكنه لم يفعل ذلك، وهذا تصرف ذكي للغاية من «ماكرون».

صفع ماكرون

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقلى أمس الثلاثاء، صفعة قوية من شاب، خلال جولة مع حشد من الناس، في منطقة دروم بجنوب شرقي فرنسا، وعلى إثرها ألقت السلطات في البلاد القبض على شخصين، بعد الصفع مباشرة.

وعلق الرئيس الفرنسي عبر حسابه على «تويتر»، على الصفعة قائلا: إن «حادثة صفعي فردية، ويقف خلفها أفراد متطرفون يمينيون».

كما علق رئيس الوزراء جان كاستكس، على الصفعة أمام الجمعية الوطنية، بقوله: «الديمقراطية تم استهدافها من خلال الاعتداء على رئيس الدولة».