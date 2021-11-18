كيف أصبح الأمير تشارلز صديقا للبيئة؟.. «فيلم وسيارة وقمة مناخ»

الأمير تشارلز، أمير ويلز، من أكثر القيادات العالمية الصديقة للبيئة، كونه يظهر حرصه عليها دائما، وهذا ما برز في العديد من الوقائع والأحداث، وفي إطار تشجيعه على استخدام الوقود الحيوي، والحفاظ على البيئة من انبعاثات الكربون، قرر أن يجعل سيارته تعمل بمخلفات الجبن والفائض من النبيذ الإنجليزي.

الأمير تشارلز: أطالب باتخاذ إجراءات فعلية بشأن تغير المناخ

وطالب أمير ويلز قادة العالم الذين اجتمعوا في قمة المناخ COP26 بجلاسكو، باتخاذ إجراءات فعلية بشأن تغير المناخ، بدلا من الحديث فقط، حسبما أفادت شبكة بي بي سي البريطانية، قبيل انعقاد القمة.

سيارة الأمير تشارلز تعمل بفائض النبيذ الأبيض الإنجليزي

وسيارة الأمير تشارلز من طراز أستون مارتن الكلاسيكية، وتلقاها هدية من والدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي قال عنها إنها من نوع أستون مارتن القديمة وتعمل الآن على النفايات، وتعمل بفائض النبيذ الأبيض الإنجليزي ومصل اللبن من عملية الجبن.

وكان أمير ويلز قال في تصريحات صحفية العام الماضي، إنه أصر على أن يجد مهندسي شركة أستون مارتن، له مصدر وقود بديل، وقوبل طلبه في البداية ببعض الرفض.

المشاركة في تأليف كتاب

وفي عام 2011 أعلن ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز في بيان له، أنه سيشترك في تأليف كتاب وسيظهر في فيلم وثائقي، بعنوان «الانسجام عن المشاكل البيئية والمخاطر المحدقة بها».

وتأكيدا لاهتمامه بمسألة البيئة، قال الأمير تشارلز: «أعتقد أن المحافظة الحقيقية على البيئة تعتمد بشكل أساسي على تفتيح أذهاننا وتوسيع مداركنا حول هذه القضية، وذلك كي نستوعب أن علينا واجبا مقدسا للحفاظ على النظام الطبيعي في هذا الكون».

وحول فكرة الانسجام، أفاد الأمير تشارلز: «علينا أن نعيد اكتشاف فكرة التناسق والانسجام مع الطبيعة، بحيث نعتبر أنفسنا جزءا متصلا لا منفصلا عنها، وهكذا نتجنب الوقوع في رؤية العالم وكأنه نظام كبير للإنتاج فحسب، نستحصل منه على أرباح ومنافع».