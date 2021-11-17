السفير البريطاني بالقاهرة للأمير تشارلز: أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا

أعلنت السفارة البريطانية في مصر أن السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، يتطلع إلى الترحيب بالأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا ودوقة كورنوول في مصر، التي من المقرر أن يزورها غدا، بعد زيارتهما للأردن في أول جولة خارجية لهما، منذ جائحة كورونا، قائلا: أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا.

صاحبا السمو الملكي، من جميع الأصدقاء هنا، أهلا بكم في مصر! #الزيارة_الملكية_إلى_مصر @ClarenceHouse pic.twitter.com/Er5Ar1Vcpj — Gareth Bayley, British Amb to Egypt (@GarethBayleyUK) November 17, 2021

جاء ذلك في فيديو بثته الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة، تضمن كذلك ترحيبا من جانب طلاب مصريين بزيارة الأمير تشارلز وزوجته.

وكان السفير البريطاني بالقاهرة قد كشف، قبل أيام، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر، المقررة غدا الخميس.

وقال السفير البريطاني إنه سيكون هناك لقاء ثنائي يجمع كلاً من الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال بالرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي في بداية الرحلة، وسيعقب ذلك لقاء خاص يجمع بين الأمير تشارلز والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بالأزهر الشريف في إطار اهتمامه بالجوانب الدينية.

الأمير تشارلز يرغب في زيارة الإسكندرية

وأضاف أن الأمير تشارلز لديه رغبة في زيارة الإسكندرية نظراً لوجود تعاون وثيق ثقافي بين البلدين، حيث تتزامن زيارة الأمير تشارلز لمصر مع رسو حاملة الطائرات البريطانية «كوين إليزابيث» في الإسكندرية، ما يمثل فرصة ذهبية لزيارتها في اليوم الثاني لرحلته في مصر.

وأشار إلى أن الأمير تشارلز سيحضر حفلا رسميا بالقرب من الأهرامات، وسيلقي خطابا فيما يخص حماية البيئة في إطار إستمرارية التعاون بين البلدين بعد قمة cop 26.

ليست الزيارة الأولى

وأوضح أن زيارة الأمير تشارلز لمصر ليست الأولى، حيث زارها في عام 2006، لافتا إلى أنه في الزيارات الملكية نحتاج لفترة إعداد عام للبلدان العريقة مثل مصر لكن الأمير تشارلز أراد الزيارة فوراً.

ولفت إلى أن التعاون الوثيق بين بلاده ومصر في مجال السياحة يشهد تطوراً مهماً بعد عودة الطيران لشرم الشيخ بعد الفتح الاقتصادي.