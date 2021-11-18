لماذا تحمل زوجة الأمير تشارلز لقب دوقة كورنوال وليس ويلز؟

قد يكون فهم ألقاب كل فرد في العائلة الملكية البريطانية أمرا محيرا بعض الشيء، وهناك إرشادات مختلفة لأولئك الذين يولدون في العائلة المالكة، مقابل الذين يتزوجون بها.

يجب الإشارة إلى كاميلا باسم صاحبة السمو الملكي

تقليديا عندما تتزوج امرأة من العائلة الملكية البريطانية، تحصل على النسخة الأنثوية من لقب زوجها، هكذا أصبحت ميجان ماركل دوقة ساسكس، كما حصل الأمير هاري على لقب دوق ساسكس عندما تزوجا في شهر مايو، وبالمثل، عندما تزوجت السيدة ديانا سبنسر من أمير ويلز، الأمير تشارلز، أصبحت أميرة ويلز.

الآن بعد أن تزوج الأمير تشارلز من كاميلا، يجب الإشارة إلى الأخيرة باسم صاحبة السمو الملكي «صاحبة السمو الملكي» أميرة ويلز.

لكن بدلا من ذلك، انتقلت إلى صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال، وهي النسخة الأنثوية من أحد ألقاب الأمير تشارلز الأخرى.

قررت كاميلا أن تحمل لقب دوقة كورنوال

ويحمل لقب دوق كورنوال الابن الأكبر للملك البريطاني الحاكم، والسبب في عدم تصميم كاميلا على أنها أميرة ويلز هو في الواقع بسيط، على الرغم من أن ديانا لم تكن أول أميرة لويلز، إلا أن اللقب أصبح مرتبطا بها.

وكما توضح مارلين كونيج، الخبيرة الملكية ومؤلفة مدونة Royal Musings، فقد اتخذ القرار أيضا بخصوص كاميلا.

وعندما تزوجت من الأمير تشارلز، لم تكن كاميلا مشهورة بالشكل الكافي لكن تغير هذا كثيرا منذ الزواج؛ إذ حظيت بالكثير من المحبين وأصبح زوجها أكثر سعادة، كما تقول كونيج، ولذلك تقرر أن تحمل لقب دوقة كورنوال، على الرغم من أنها بالطبع أميرة ويلز.

وأعلنت السفارة البريطانية في مصر، أن السفير جاريث بايلي، يتطلع إلى الترحيب بالأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا ودوقة كورنوول في القاهرة، التي من المقرر أن يزوراها اليوم، بعد رحلة إلى الأردن، في أول جولة خارجية لهما، منذ جائحة كورونا، قائلة: «أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا».