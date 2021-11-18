تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية وشركات الصرافة

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، 18 نوفمبر 2021، مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة بمستهل التعاملات داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بعد تداوله عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري أمس.

وتهتم «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني بمتابعة أسعار الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري في عدد من البنوك الرئيسية الحكومية والخاصة، وكذلك رصد سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، تداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كذلك، يعرض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، صباح اليوم، الخميس.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر العملة الخضراء مقابل نظيرتها المحلية، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

تعرض العملة الأمريكية بأسعار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظي بفروع الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر.

تعرف على أعلى سعر شراء للدولار في مصر

سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر شراء أمام العملة المحلية، داخل مصرفين هما «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي»، حيث وصل إلى مستوى 15.68 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

وفي المقابل، تباع العملة الخضراء أمام الجنيه عند أقل مستوى للشراء في السوق المحلية داخل أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 15.64 جنيه.