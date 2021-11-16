سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة وذلك خلال فترة التعاملات الصباحية بأغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط معلن من البنك المركزي المصري أمس، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» أسعار الدولار أمام نظيره المصري في البنوك الرئيسية الحكومية والخاصة، عبر متابعة سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث سجل التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، يعرض سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري، في أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، البنك الأهلي المصري، صباح الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما يباع الدولار مقابل الجنيه بأسعار 15.64 و15.74 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك مصر، ثان أكبر البنوك الحكومية، خلال تعاملاته الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر العملة الخضراء مقابل نظيرتها المحلية، بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

وتباع العملة الأمريكية بأسعار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظي بفروع الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر لـ شراء الدولار الأمريكي في مصر

جاء أعلى سعر شراء لـ الدولار أمام الجنيه داخل مصرفين محليين؛ وهما «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي»، عند 15.68 جنيه للشراء.

أدنى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

فيما يباع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند أقل مستوى للشراء في السوق المحلي داخل أكبر مصرفين حكوميين البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 15.64 جنيه.