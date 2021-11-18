8 شروط لتعيين المأذون أبرزها اللياقة الصحية والمؤهل العالي وحسن السمعة

يعد مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين من القوانين المهمة والتي أثارت الجدل تحت القبة البرلمانية لما له من أهمية خاصة وحساسة بالمجتمع المصري، وقد تضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب عدة مواد منها ماينص على عقوبات للمأذونين وأخرى عن ماهية عملهم وكذلك شروط تعيين المأذونين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الشروط التي نص عليها مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين في المادة الخامسة:

شروط تعيين المأذونين بمشروع قانون تنظيم المأذونيات

- أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مأذون مسلما مصريا متمتعا بالأهلية الكاملة.

- لا يقل سنه عن الثلاثين ولا يزيد عن الأربعين يوم فتح باب التقديم.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي من كلية من كليات جامعة الأزهر أو ما يعادلها من كليات تدرس الشريعة والقانون كمواد أساسية وخاصة أحكام الزواج و الطلاق من أي جامعة غير الأزهر.

- يشترط حسن السمعة والسيرة الطيبة.

- ألا تكون قد صدرت ضده أي أحكام قضائية تمس الأمانة والشرف.

- تقديم شهادة رسمية من الطب الشرعي تؤكد عدم تعاطيه لأي أنواع من المخدرات.

- اللياقة الطبية الكاملة التي تمكنه من القيام بأعمال المأذونية.

- أن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو معفيا منها.

عقوبات المخالفين بمشروع قانون تنظيم المأذونيات

وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين العام الماضي وعاد للمناقشات خلال الانعقاد الحالي، وقد نص أيضا على عقوبات صارمة حال أي مخالفات لنصوص القانون تصل إلى الحبس في حال ثبوت تحايله على القانون بأي شكل ويسبقها إنذار ووقف عن ممارسة المهنة والتحقيق مع المخالف فيما ينسب إليه، وأيضا نص مشروع القانون على عدم قبول استقالة المأذون في فترة التحقيق معه.