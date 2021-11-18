سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنوك الحكومية والصرافة

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الخميس، 18 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري، على مستويات مستقرة في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، لتعرض العملة السعودية عند متوسط 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وتتابع «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني أسعار الريال السعودي اليوم داخل البنوك الرئيسية الحكومية وشركات الصرافة، وفقاً لمعروض على شاشات التداول اللحظي بشبكة الفروع المنتشرة في أنحاء مصر.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، بالبنوك المصرية، بحسب الأسعار الرسمية لـ سعر صرف العملات، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

وكذلك، يتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، صباح اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى مستوى سوق الصرافة في مصر، حقق سعر الريال مقابل الجنيه، 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، صباح اليوم، الخميس.

أعلى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

جاء أعلى سعر شراء للعملة السعودية أمام نظيرتها المصرية داخل فروع أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ البنك الأهلي وبنك مصر، عند 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

وفي المقابل، يعرض المصرف المتحد أقل سعر شراء لـ الريال مقابل الجنيه، على مستوى البنوك المحلية، عند 4.04 جنيه.