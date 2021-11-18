3 شباب يتشاركون في عربة مشروبات ساخنة بكفر الشيخ: جودة وأسعار رخيصة «فيديو»

عربة خشبية متنقلة مزودة بعجلات، تحمل ماكينات لإعداد كافة أنواع المشروبات الساخنة، يجرها 3 شباب بشكل يومي، يجوبون بها شوارع مدينة كفر الشيخ، لبيع المشروبات بكافة أنواعها، اختاروا لها اسم «3m»، وذلك لأن جميع أسمائهم تبدأ بـ«محمد»، متخذين منها مصدر دخلهم الوحيد، لتوفير نفقاتهم الشخصية.

محمد الشهاوي، من مسير بكفر الشيخ، أحد الشباب المشاركين في المشروعات، يؤكد أنهم قرروا فتح المشروع الخاص بهم، لتوفير نفقاتهم وتسهيلا على الراغبين في احتساء المشروبات خاصة في ليالي الشتاء: «عندي 21 سنة، وبدأنا مشروعنا بناءً على فكرة عمي إننا نعمل عربة متنقلة لبيع المشروبات، واشتغلنا في مصيف بلطيم في الصيف، وقررنا نعمل حاجة لنفسنا ونساعد أسرنا علشان منعتمدش على حد».

أسعار المشروبات تبدأ من 5 جنيهات وحتى 20 جنيها

مشروبات ساخنة كثيرة بأسعار تنافسية، تبدأ من 5 جنيهات، للشاي والقهوة، وحتى 20 جنيها للـ«هوت شوكليت»: «عارفين ظروف الناس علشان كدة بنبيع المشروبات بأسعار قليلة، وحبينا يكون لينا مشروع خاص، أنا ومحمد ابن عمي ومحمد صاحبي، فكنا بنشتغل موسم الصيف بس في المصيف، لكن قررنا نعمل هنا في كفر الشيخ، وابتعدنا عن الطريق علشان الزحام والإشغالات، والحمدلله ربنا بيكرمنا وكل الفئات موجودة بتشتري، وأوقات بنتعرض للتنمر».

3 شيفتات يقسمها الشباب بينهم للعمل ليلا نهارا على عربة لا يتعدى حجمها الـ3 أمتار، ليوفروا احتياجاتهم: «بنشتغل 3 شيفتات وبدأنا مشروعنا بـ40 ألف، وبنشتغل من 9 الصبح وحتى 2 صباحا، وبنقسم الشغل بينا، وكمان الناس عرفتنا وبتدعمنا، وإحنا قررنا نجتهد بدون ما نلتفت للمحبطين، لازم كل شاب يبني نفسه بنفسه، ويبدأ مشروعه حتى لو بفلوس قليلة».

الشباب يشترون أنواعا فاخرة من المنتجات

ويحرص الثلاث شباب على شراء أجود الأنواع لصنع المشروبات الـ«تيك أواي»، ويبيعونها بأسعار مخفضة: «بنشتري أجود الأنواع وبنبيع المشروبات بأسعار مخفضة، مراعاة لظروف كل الناس، الشباب بيتبسط لما يبقى معدي ياخد قهوة أو هوت شوكليت تيك أواي بسعر كويس، بدل القعدة في كافيهات والدفع كتير، إحنا شباب فبنحس باللي زينا».